Avec Rilco AI, Fleetenergies surveille les rejets de CO2

Fleetenergies vient de lancer Rilco AI qui mesure en temps réel la consommation des camions et les rejets de CO2. Une technologie au service des industriels qui souhaitent élaborer et suivre des plans d’action auprès de leurs sous-traitants transport afin de réduire leur empreinte carbone.

Fleetenergies annonce le déploiement de sa technologie Rilco AI qui intègre dans une base de données unique les informations de consommation de carburant, d’émission de CO2 et d’utilisation des véhicules lourds de transport des principaux constructeurs. Fruit d’une démarche d’apprentissage automatique opérée sur les milliards de données propriétaires accumulées depuis quatorze ans, et conjuguée à une base de données de 40 000 modèles de réservoirs de camions, ce moteur d’intelligence artificielle permet une traçabilité continue et en temps réel de la consommation basée sur les volumes en litres.

Au travers de cette technologie, Fleetenergies est en mesure de restituer aux chargeurs les données d’émissions en condition réelle essentielles pour leur comptabilité carbone (scope 1 et 3), avec une granularité jusqu’à l’empreinte d’une palette chargée, et de proposer aux transporteurs la mise en œuvre d’actions correctives pour réduire leur consommation de carburant et donc leurs émissions de CO2.

Les chargeurs peuvent bénéficier de ces informations dès lors que les transporteurs qu’ils choisissent sont reliés à la plateforme Rilco AI. Fleetenergies met ainsi ses résultats de 15 % de réduction des émissions de CO2 des transporteurs au profit de leurs clients chargeurs. Ce moteur de données répond à une demande croissante des entreprises qui doivent être en mesure de publier un bilan carbone qui regroupe toutes les émissions indirectes, et en particulier celles liées au transport.

« Rilco AI est une avancée majeure dans la mesure de l’empreinte carbone des activités de transport routier. Ce système unique offre à l’ensemble des transporteurs et chargeurs un process de décarbonation automatisée permettant d’assurer leur comptabilité carbone tout en adressant leur réduction des émissions », explique Éric Elkaim, CEO de Fleetenergies.