Avec sa Fleet Academy, Volkswagen Group Retail France (VGRF) capitalise sur les ventes BtoB

Ce lundi 27 février, le Groupement national pour la formation automobile (GNFA) a accueilli la première promotion de la Fleet Academy du groupe VGRF. Composée de 12 candidats, déjà salariés du groupe de distribution ou fraîchement diplômés, elle a pour objectif de les préparer au métier de vendeur automobile, orienté dès le départ vers la vente aux entreprises, notamment TPE ou artisans-commerçants. Un segment de vente essentiel qui comptabilise 32 500 commandes annuelles, dont 60 % auprès des professionnels. « Paradoxalement, sur 400 vendeurs que compte le groupe, seulement 80 sont aujourd’hui formés pour accompagner les entreprises, confie Jean-Philippe Juvin, directeur véhicules neufs fleet chez VGRF. C’est donc cette force de vente que nous souhaitons renforcer. »

Dans le détail, la formation s’appuie sur le cursus de vendeur automobile élaboré par le GNFA, auquel viennent s’ajouter quatre modules dédiés à la vente BtoB : comptabilité, fiscalité, mobilité et prospection. D’une durée de 14 mois en alternance, à raison d’une à deux semaines de cours par mois, elle est intégralement prise en charge par VGRF. « Sans compter le coût humain, cela revient à un investissement de 50 000 euros en logistique », précise Jean-Philippe Juvin. Une fois diplômés, les jeunes vendeurs sociétés se verront offrir un CDI dans leur concession de rattachement.

Suivre la mutation du marché

Si VGRF investit autant pour les ventes à société, c’est que le groupe estime que les entreprises portent l’avenir de l’automobile. « Depuis une dizaine d’années, les courbes de marché des particuliers et des sociétés tendant à se croiser. On sait que les prix des voitures, du fait notamment de la technologie, vont encore augmenter et l’accessibilité des véhicules neufs va devenir de plus en plus difficile pour les particuliers. En parallèle, l’automobile redevient un critère d’image de marque et les entreprises s’intéressent de plus en plus au véhicule de fonction. Tout cela nous fait dire que ce marché va continuer à croître de façon pérenne », explique le directeur du département fleet. La Fleet Academy a donc de beaux jours devant elle et VGRF travaille déjà à l’ouverture d’une deuxième session qui pourrait démarrer avant la fin de l’année. Le groupe de distribution entend ainsi recruter chaque année une dizaine de collaborateurs dédiés aux ventes entreprises.

Pour mémoire, Volkswagen Group Retail France est le premier distributeur des marques du groupe allemand en France (Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Seat, Seat MÓ, Cupra, Audi, Porsche et Bentley). Son maillage territorial est composé de 76 points de vente portés par 3 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 2,2 milliards d’euros.