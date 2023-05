Avec sa garantie Drive Pro, Opteven vise les agences automobilières

Alors que le nombre d'agences automobilières et les dépôts se développent dans la vente de véhicules d’occasion, souvent entre particuliers, le garantisseur Opteven propose une offre adaptée à ce type d’entreprises baptisée Drive Pro, via sa marque Garantie M.

« Aujourd’hui, ces acteurs intermédiaires ont un mandat de vente mais sont rarement propriétaires des véhicules vendus : cette nouvelle offre répond aux besoins de ce marché et aux exigences réglementaires de la distribution d’assurances », explique Opteven.

Selon ce dernier, cette nouvelle offre doit faciliter la vente des véhicules entre particuliers et rassurera l’acheteur avec une garantie le couvrant de risques de panne et totalement adaptée à son véhicule grâce à des options modulables.

Accessible aux véhicules jusqu’à 20 ans et 250 000 km, Drive Pro est composée d’une garantie panne mécanique reposant sur quatre niveaux de couvertures de pièces prises en charge, allant de la couverture tous risques (sauf pour les véhicules les plus récents) à une couverture moteur-boîte-pont pour les véhicules les plus anciens. Pour anticiper l’arrivée croissante des véhicules électriques sur le marché de l’occasion, l’offre Drive Pro propose également des couvertures dédiées aux nouvelles énergies prenant en charge des pièces et organes spécifiques, comme le groupe motopropulseur ou encore la prise en charge de la batterie électrique au-delà de la garantie du constructeur. Pour accompagner les conducteurs en cas de panne, Drive Pro inclut aussi des prestations de dépannage/remorquage ainsi que le prêt d’un véhicule de remplacement.