Avec Scorpion, Pirelli veut profiter du boom des SUV, notamment électriques

Déjà bien ancré sur le segment des pneus pour SUV premium, Pirelli compte bien profiter de sa croissance programmée et présente la nouvelle génération de sa gamme Scorpion. Elle se caractérise notamment par son offre dédiée aux véhicules électriques et par un volet All Season abouti.

« En dix ans, le marché des SUV a doublé ! », rappelle Aldo Nicotera, directeur commercial Europe de Pirelli, en soulignant que ce n’est plus une niche. En outre, du point de vue des marges, il souligne qu’un SUV sur deux est chaussé avec des pneumatiques de 18 pouces ou plus et que les possesseurs de SUV ont tendance à faire moins attention à leur budget pour les pneus.

Une couverture élargie sur le segment All Season

Dès lors, la nouvelle génération de pneus pour SUV Scorpion, dévoilée le 16 février 2022, a fait l’objet d’un soin particulier et bénéficié des dernières avancées CAO et digitales pour aboutir à un gain de 30% sur la durée de développement. L’appellation Scorpion a été conservée car elle fait valoir une belle histoire, qui renvoie à des modèles cultes comme la Lamborghini LM002 ou plus récemment, le Porsche Cayenne, pionnier des SUV de luxe. La gamme se décline naturellement en trois grandes familles. D’une part, Scorpion Summer, avec Summer Idol (26 dimensions de 18 à 21 pouces) qui a déjà obtenu 50 homologations en première monte (dont 75% pour des voitures électriques) et en a environ 150 autres en cours. D’autre part, Scorpion Winter, avec des références adaptées aux marchés "froids" les plus exigeants comme les pays scandinaves ou la Russie. Enfin, Scorpion All Season, avec All Season Guru proposé en 33 dimensions de 17 à 21 pouces. « Nous couvrons désormais 95% de ce segment porteur, contre 72% avec la précédente génération de la gamme », souligne Aldo Nicotera.

Le label électrique va peser lourd dans le mix des ventes de Pirelli

Cette nouvelle gamme Pirelli Scorpion a aussi été conçue pour répondre à la demande en forte expansion pour les SUV électriques. Elle exploite donc le label « Elect », conçu pour bien gérer la masse supplémentaire liée aux batteries, « avec des développements spécifiques sur la résistance au roulement pour optimiser l’autonomie des voitures et sur les vibrations et le volume sonore, via le Pirelli Noise Cancelling System », dixit Paolo Brivio, responsable de développement produits au sein du groupe Pirelli.

Comme l’indique Francesco Sala, vice-président exécutif Europe de Pirelli, le label électrique doit représenter 30% des ventes de Scorpion All Season SF2 et 40% des ventes de Scorpion été. Le surcoût des pneus « Elect » est estimé, en moyenne, de 10% par rapport aux montes équivalentes pour des modèles thermiques.

En outre, Francesco Sala indique que les pneus All Season ont le potentiel pour représenter un tiers du mix de Scorpion. D’une manière générale, il ne cache pas que Pirelli, qui fête ses 150 ans cette année et qui appartient au consortium chinois ChemChina, nourrit de grandes ambitions pour Scorpion, dont les tarifs seront revus à la hausse de 5 à 7% par rapport à la précédente génération. Avec l’objectif de confirmer un virage sur l’électrification bien amorcé. « Pirelli a 139 références homologuées sur des véhicules premium et le cap des 400 références est atteignable d’ici quelques années. Et notre part de marché sur le premium électrique sera supérieure à celle que nous avions sur le premium traditionnel », conclut-il.