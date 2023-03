Avec son concept ID.2, Volkswagen veut renouer avec la voiture du peuple

Tandis que plusieurs constructeurs n'ont pas encore inauguré leur première plateforme full électrique, la marque Volkswagen conserve un temps d'avance sur les autres en annonçant déjà la seconde génération de sa génération ID. Tout simplement baptisée ID.2all, cette seconde génération devrait permettre à la marque allemande de corriger quelques erreurs de la première génération tout en inaugurant une nouvelle plateforme MEB Entry qui fournit une traction avant.

Retour à l'ADN de la marque : le design et le prix

Présenté mercredi soir à Hambourg devant la presse internationale, le concept ID.2all de Volkswagen donne un aperçu de la nouvelle offensive de la marque dans le full électrique. Rappelons que la première génération de véhicules électriques ID. n'avait pas totalement convaincu au niveau du design qui s'éloignait de l'ADN du constructeur tout en étant commercialisé à un prix bien éloigné de la "voiture du peuple" qui est pourtant inscrit dans le nom Volkswagen lui-même.

Avec l'ID.2all, Volkswagen rectifie le tir en proposant un design extérieur qui ressemble à celui d'une Golf ou d'une Polo thermique. La marque du groupe Volkswagen veut clairement poursuivre l’histoire à succès de ses voitures compactes à l’ère de l’électromobilité.

Une "voiture du peuple" à moins de 25 000 euros

Dans cette nouvelle série ID.2, on retrouve, en effet, la traction avant, jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie, des équipements innovants comme le Travel Assist, l’IQ.LIGHT ou le planificateur d’itinéraire électrique et un nouveau langage de design Volkswagen. La version de série sera basée sur la plateforme « MEB Entry » et sera l’un des dix nouveaux modèles électriques que Volkswagen lancera sur le marché d’ici 2026.

"Nous présenterons la version de production de l’ID. 2all en 2025", a expliqué Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen. "Ce sera notre premier modèle MEB à traction avant. Il est livré avec une autonomie allant jusqu’à 450 kilomètres et fera une première voiture idéale - aussi spacieuse qu’une Golf à l’intérieur et aussi abordable qu’une Polo". Et d'ajouter : "Mais ce n’est pas tout; il comporte également des éléments du nouveau langage de conception de VW. Il reposera sur trois piliers clés : la stabilité, la sympathie et l’excitation. Nous prenons les valeurs intemporelles de Volkswagen que vous connaissez de modèles emblématiques comme la Coccinelle, la Golf ou la Polo et les intégrons dans ce modèle tourné vers l’avenir".

Une voiture électrique à moins de 20 000 euros dans les cartons

La version de série de l’ID. 2all sera présentée par Volkswagen en 2025 pour le marché européen. L’objectif : un prix de départ inférieur à 25 000 euros. La version de série de lD. 2all est l’un des dix nouveaux modèles électriques que Volkswagen va lancer sur le marché d’ici 2026. Dès cette année, la nouvelle ID.3, l’ID. Buzz à empattement long et la berlin ID.7 feront leur entrée. Le SUV compact électrique est prévu pour 2026 et, en dépit de tous les défis, Volkswagen prépare une voiture électrique à moins de 20 000 euros. Le constructeur automobile disposera encore de la gamme de voitures électriques la plus vaste du marché tout en se donnant pour objectif un pourcentage de voitures électriques de 80 % en Europe contre 70 % prévu initialement.