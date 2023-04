Avec son pneu Léonard, Mobivia marque fortement son engagement environnemental

S’il y a bien une chose qui marque la différence entre Mobivia et ses concurrents, c’est son engagement affiché en faveur de l’environnement et sa contribution à la neutralité carbone pour 2050. Le groupe était d’ailleurs le seul acteur de l’entretien automobile à être présent sur le salon Drive to Zero dont l’ambition est d’accompagner les acteurs de la mobilité vers le zéro carbone.

Mobivia a pour objectif de réduire son empreinte carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur à hauteur de 5 % par an d’ici 2050 (par rapport au niveau de 2019). Le groupe souhaite aussi développer la part du chiffre d’affaires généré par les produits et services permettant de réduire l'impact carbone. On peut citer comme exemple l’éco-entretien, le montage de boîtiers bioéthanol, les services d'installation de bornes mais aussi un recyclage poussé des déchets.

« Depuis plus de 35 ans, Mobivia a placé l’engagement et l’exemplarité environnementale au cœur de ses combats d’entreprise, œuvrant notamment au développement de filières de valorisation de tous les déchets issus de ses activités. Face aux défis écologiques et climatiques qui menacent l’avenir de l’humanité et nous appellent à repenser urgemment la mobilité, Mobivia entend plus que jamais se réinventer, entreprendre et innover au bénéfice d’une mobilité soutenable, accessible au plus grand nombre. C’est le sens de notre raison d'être » argumente Fabien Derville, président de Mobivia.

iWip et Black Star en porte drapeau

Sur le salon, Mobivia a particulièrement mis en avant deux de ses marques encore peu connues : iWip et Blackstar. iWip est sa filiale dédiée à l’économie circulaire. Elle a développé un savoir-faire en termes d’obligations légales sur le traitement des produits usagés ainsi qu’en termes de collecte et de traitement des déchets. Elle a comme vocation de proposer aux acteurs de la rechange automobile des pièces issues de l'économie circulaire. Depuis 1995, iWip a créé 24 filières de déchets issus de réseaux Mobivia, et traite chaque année plus de 100 000 tonnes de produits usagés automobiles. Mais ce qui reste sans doute le plus emblématique de la démarche environnemental de Mobivia, c’est son entrée à hauteur de 60% au capital de Blackstar en 2021.

Produire un million de gommes dans 3 ans

Black Star a démarré son aventure près de Lyon en 1979 comme producteur de pneus réchappés pour des applications de niche pour véhicules tout-terrain. Il est à ce jour l’unique industriel français spécialisé dans la fabrication de pneumatiques réchappés pour les véhicules légers. L’entreprise emploie 87 salariés. Elle prône le locale et le circuit court.

Avec l’aide de Bridgestone, dont l'entreprise a en partie repris l’usine et l’outil industriel de Béthune, Black Star est entré dans la production à plus grande échelle de pneumatiques pour véhicules de tourisme et VUL. Son ambition est de produire d’ici 3-4 ans un million de pneus reconditionnés par an (250 000 au démarrage) sous la nouvelle marque Léonard, hommage au génie de Léonard de Vinci. Des pneus fabriqués à partir de la collecte de pneus usés, assurée par iWip, dont la matière est réinjectée à 80 %. A pleine charge, l’usine de Béthune pourrait employer 200 personnes en 2025.

Les pneumatiques rechapés ne sont pas soumis à l’étiquetage réglementaire qui mentionne les performances. Difficile alors de savoir dans quelle mesure la marque Léonard tient la route. Le directeur général de Black Star, Laurent Cabassu, l’assure, le pneu Léonard, qui a passé tous les tests réglementaires, offre adhérence, durabilité, sécurité, faible résistance au roulement, capacité de freinage et précision de conduite. Les fondamentaux sont bien au rendez-vous avec une garantie de 4 ans.

Léonard est disponible en 4 saisons (VL, SUV, et VUL) et été pour VL. 64 dimensions sont proposées allant de 14 à 18 pouces pour couvrir 70 % des besoins. Les pneus Léonard seront disponibles fin avril dans les réseaux de distribution de Mobivia en France comme en Europe (Norauto, Auto 5, ATU et Midas). En juin, il sera disponible pour l’ensemble du marché et pour tous ses canaux (constructeurs, internet, centres auto, spécialistes et grossistes). Les flottes publiques sont aussi visées alors qu’elles se doivent de monter de pneumatiques recyclés. Les pneumatiques Léonard seront commercialisées 20 % plus cher que les produits premiers prix.