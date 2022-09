Avec Tru-Point, Snap-On réinvente la calibration des Adas

Snap-On propose une nouvelle génération d'outil de calibration des Adas où la machine s'adapte automatiquement à la position du véhicule. L'opérateur n'a plus de mesure à effectuer, il est guidé de manière interactive et simple durant la procédure pour une calibration totalement conforme aux préconisations du constructeur.

On ne peut pas faire plus simple et plus rapide pour calibrer de manière conforme les capteurs Adas. Le banc Tru-Point de Snap-On gomme toutes les difficultés d’alignement du véhicule grâce à un système de mesure automatique via des caméras et d’une procédure guidée interactive très intuitive.

À la différence des autres produits de calibration, les techniciens n’ont plus à effectuer de mesure de positionnement. Tru-Point est basé sur une technologie avancée de caméra à haute précision pour créer un modèle en trois dimensions du véhicule fournissant une analyse des conditions d’alignement du véhicule en moins d'une minute, depuis le sol de l’atelier.

L’équipement rationalise le processus du début à la fin. Grâce à la création d’un modèle tridimensionnel du véhicule et de son environnement, l’équipement peut vérifier si le véhicule répond aux spécifications d’alignement requises par les constructeurs. Il permet de compenser automatiquement le niveau du sol de l’atelier si besoin.

Le banc définit la procédure pour aider rapidement le garagiste à placer les cibles avec précision dans la position requise par le constructeur, le tout sans mesure. Un rapport précis et simple à comprendre atteste que toutes les étapes nécessaires ont été exécutées pour un étalonnage conforme. Tru-Point offre une qualité de travail et une productivité accrue, en éliminant les incertitudes de l’opérateur.