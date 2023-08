Avec une augmentation de 200 %, la Tesla Model Y devient le modèle le plus vendu en Europe

Le marché automobile a retrouvé de la dynamique en Europe sur les six premiers mois de l'année 2023. Le classement des marques révèle une croissance à trois chiffres pour les constructeurs Tesla et MG, alimentée par l'électrification des voitures. Le Model Y d'Elon Musk devient la voiture la plus prisée en Europe, en particulier dans les pays nordiques.

Avec 6,56 millions de véhicules vendus sur les 28 marchés considérés en Europe au premier semestre de 2023, le marché automobile affiche une reprise encourageante. Il surpasse les performances des deux années précédentes, même s'il n'a pas encore atteint les niveaux d'avant la pandémie. Au-delà de la croissance chiffrée, il est important de noter la réussite de la marque américaine Tesla. Malgré sa 16e place dans le classement des constructeurs automobiles en Europe au premier semestre, Tesla a enregistré une croissance de 117 % de ses ventes, avec un total de 185 239 unités vendues. En juin, Tesla a même surpassé d'autres marques grand public telles qu'Opel, Citroën ou Fiat en termes de nouvelles immatriculations. Elle reste en tête du segment de l'électrique.

La part de marché de Tesla a augmenté de 1,3 point de pourcentage entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, passant ainsi de 1,53 % à 2,82 %. Cette progression est la plus marquée parmi les 116 marques suivies par JATO en Europe. Le succès de Tesla s'est accru de manière significative ces dernières années, si l'on considère que sa part de marché au premier semestre 2019 n'était que de 0,54 %. L'augmentation de la disponibilité des voitures suite au démarrage de la production locale en Allemagne, ainsi que les baisses de prix, expliquent cette croissance rapide de la marque.

Une hausse de 200 % pour la Tesla Model Y

Le Model Y d'Elon Musk est désormais la voiture la plus vendue en Europe, avec un bond de 200 % par rapport au premier semestre 2022 et un total de 136 564 exemplaires vendus. Depuis septembre 2022, la Tesla Model Y a progressé dans le classement mensuel des modèles européens, se plaçant en tête en novembre, décembre, février, mars et juin. Cette voiture américaine s'est classée première au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en Suisse.

MG bouscule le marché

MG a également secoué le marché automobile européen. Avec 104 300 unités immatriculées, MG a dépassé les ventes d'autres grandes marques telles que Mini, Cupra et Jeep. Principalement grâce au succès de la MG 4, ses ventes ont augmenté de 128 % depuis le premier semestre 2022, permettant à MG de connaître la deuxième plus forte croissance de part de marché au premier semestre de cette année.

Les marques chinoises progressent, mais moins rapidement qu'anticipé

Mis à part MG, les constructeurs automobiles chinois gagnent du terrain à un rythme moins soutenu que prévu. Selon les données de JATO, sur les 26 voitures chinoises vendues en Europe, seulement 43 101 unités ont été immatriculées entre janvier et juin 2023, représentant ainsi seulement 0,66 % de part de marché. Néanmoins, ils ont tout de même connu une croissance, détenant 0,43 % de part de marché durant la même période l'année précédente. En incluant MG, la part de marché des fabricants chinois atteint 2,25 %, soit un total de 147 394 unités.