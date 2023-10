Avec Vroomly Pro, Vroomly s’attaque à la gestion du garage

Six ans après sa création, après avoir lancé la prise de rendez-vous, puis l’achat de pièces, Vroomly ajoute un nouveau service à son offre : la gestion du garage avec Vroomly Pro. L’ambition ? Simplifier le quotidien de ses 6000 garagistes abonnés et réunir dans une plateforme tout-en-un les outils nécessaires à la gestion et au développement d’un garage. Au programme : un outil de création de devis, d’ordre de réparation et de facturation ainsi qu’un programme de fidélité.

En centralisant les outils nécessaires à la gestion du garage, Vroomly Pro doit être un gain de temps, « 30 minutes gagnées en moyenne par rendez-vous » assure la plateforme.

Les garagistes qui utiliseront Vroomly Pro n’auront plus besoin de jongler entre les fournisseurs pour trouver le tarif d’une pièce ou rechercher leurs tarifs de main d'œuvre pour chaque prestation. Le garagiste sélectionne la prestation ainsi que le véhicule. Le devis se calcule instantanément avec ses tarifs de main-d’œuvre et les pièces nécessaires pour la réparation. La commande des pièces détachées se fait directement depuis le devis qui se transforme alors en ordre de réparation, puis en facture.

Fidéliser les professionnels

Conçu pour et avec les garagistes, le programme de fidélité, constitué de trois statuts (bronze, argent et or), donne accès à des avantages comme le paiement à 30 jours fin de mois, la vérification de la compatibilité des pièces par un expert (en moins de 30 minutes), une commission réduite ou encore le remboursement immédiat des retours de pièces détachées.

« Si 50% des garages ne sont pas encore passés au digital, c’est avant tout parce que les solutions existantes n’étaient pas adaptées aux besoins de leur métier. Vroomly Pro est une réponse concrète et simple pour les garagistes : tous les outils nécessaires sont réunis dans une seule plateforme. Notre objectif : devenir la solution unique des garagistes en France et en Europe » commente Alexis Frerejean, CEO de Vroomly.

Avec 2 millions de visiteurs par mois et plus de 100 collaborateurs répartis entre la France et le Portugal, Vroomly prévoit d’accélérer son développement sur le marché européen en 2024. La marque devrait faire son apparition en Espagne. La startup génère un volume d’affaire de 50 millions d’euros, rendez-vous et ventes de pièces. La société vise les 150 millions fin 2025