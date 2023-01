Avia lance un nouveau concept de station-service de proximité

Avec Station A, Avia entend apporter à ses clients des solutions en termes d'énergies (carburants, biocarburants et électricité), d'entretien du véhicule ou d'utilisation de solutions de mobilité douce (location de véhicules électriques - voitures et vélos). L'offre s'accompagne de services complémentaires intégrés dans une application mobile dédiée. Sur place, Station A propose un accompagnement premium avec un hôte d'accueil, un salon d'attente et un service à la pompe, disponible depuis l'application. Le concept de l'enseigne du groupe Picoty a également pour mission de répondre aux besoins quotidiens des automobilistes citadins, comme des courses d'appoint en produits locaux, achats de produits et d'accessoires pour la mobilité, relais colis et laveries automatiques. L'objectif de ce hub de services omnicanal est ainsi de devenir le point de passage quotidien des automobilistes.

Une transition digitale et énergétique

De plus, Station A est la première station du marché à proposer la digitalisation complète du processus de commande sur l'ensemble des produits et services présents sur site, avec son application mobile Station A. En parallèle, le concept s'inscrit dans la stratégie développement durable du groupe Picoty. L'énergéticien s'est ainsi engagé dans une réorientation écologique avec un plan de décarbonation, la construction de nouvelles offres autour d'énergies responsables ou encore l'intégration environnementale de ses stations-service.

Le concept est d'ores et déjà en test sur le site pilote de Gradignan (33) et l'application sera bientôt disponible dans les magasins d'application. À terme, Avia entend ouvrir une dizaine Station A d'ici à 2024 et a pour objectif d'investir 10 millions d'euros pour adapter ses stations-service urbaines.