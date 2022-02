Avis Budget publie des résultats financiers record pour 2021

Le dernier trimestre de 2021 a été très favorable à Avis Budget Group (chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars et Ebitda ajusté record à 683 millions de dollars), qui publie par ailleurs des résultats financiers annuel historiques à plus d’un titre. Ainsi du résultat net de 1,3 milliard de dollars et de l’Ebitda ajusté de 2,4 milliards de dollars (seulement 118 millions de dollars hors Amériques). Le chiffre d’affaires de 2021 s’établit à 9,3 milliards de dollars, en hausse de 72% par rapport à 2020 et de 2% par rapport à 2019.

Avis Budget a une forte capacité d'investissement pour 2022 et 2023

Le groupe de location automobile de courte durée dispose de 757 millions de liquidités, auxquelles il faut ajouter une ligne de 2,6 milliards de dollars pour le financement de la flotte. « La dette est saine et nous n’avons pas de grosses échéances de remboursement avant 2024 », ajoute un porte-parole du groupe.

Un rebond très rapide malgré Omicron

« Notre très bonne performance s’est confirmée au quatrième trimestre, ce qui nous permet notamment de dépasser nos niveaux d’avant crise sur le marché américain », souligne Joe Ferraro, président directeur général du groupe Avis Budget, avant d’ajouter : « Nous avons été capables de réaliser la meilleure année de l’histoire du groupe, malgré Omicron et grâce à l’implication sans faille de toutes nos équipes, que je tiens à remercier ».