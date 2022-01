Axalta désigne couleur de l’année le Magenta Royal

Comme chaque année depuis 2015, Axalta Coating Systems a dévoilé sa couleur automobile de l’année et le choix de 2022 se porte sur le « Royal Magenta », portant une connotation luxueuse et projetée vers le futur de la mobilité.

Axalta Coating Systems vient donc d’annonce quelle était sa couleur automobile de l’année et la distinction revient au « Royal Magenta ». Une teinte qui a une couleur de baie rouge le jour et qui prend des allures plus noires avec moins de lumière.

Nouvelles tendances premium

« Le Royal Magenta a un aspect luxueux, totalement en prise avec la mobilité du futur, surtout qu’elle reprend les technologies hydrodiluables, pour de très hautes performances environnementales », déclare Hadi Awada, sénior vice-président « Global Mobility Coatings » chez Axalta, qui précise que les teintes marron, violet et les nuances de pourpre rencontrent un succès grandissant sur le marché, apportant une dimension premium via des jeux de reflets qui ne sont pas sans rappeler ceux de certains bijoux.

Simplicité d’application

« Le Royal Magenta est une couleur magnifique et très facile à appliquer pour les peintres automobiles. Elle s’utilise avec des bases traditionnelles », ajoute Nancy Lockhart, responsable produit « Couleurs » chez Axalta, en soulignant que son utilisation est beaucoup plus simple que celles des teintes à effets.

Pour retrouver le palmarès des couleurs automobiles de l’année d’Axalta, c’est ici

Axalta publie aussi chaque année son index des couleurs automobiles les plus répandues dans le monde, en insistant sur l'importance de la couleur dans le choix du véhicule pour le client.