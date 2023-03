Axalta détaille la nouvelle organisation de son réseau de carrosseries Five Star

Après 19 ans sous le contrôle d’Axalta France et d’Alain Bessin, une nouvelle page s’ouvre pour le réseau de carrosseries Five Star passé sous la gouvernance d’Axalta Europe qui souhaite harmoniser les bonnes pratiques entre ses enseignes.

Alors que beaucoup de questions se posaient ces derniers mois sur la nouvelle gouvernance du réseau Five Star - suite au départ d’Alain Bessin et de Catherine Duyck, respectivement président et responsable marketing de l’enseigne – Axalta vient d’officialiser sa nouvelle organisation auprès de ses adhérents.

Le GIE Five Star France est désormais présidé par Thomas Melzer. D’origine allemande, le dirigeant de 58 ans à une expérience de 25 ans chez Axalta au niveau européen, notamment en tant que directeur des réseaux et des apporteurs d’affaires.

Il est secondé dans ses opérations par Kris Van Cauwenbergh, nommé directeur du réseau Five Star pour la France. A 54 ans, Kris Van Cauwenbergh collabore chez Axalta depuis 13 ans. Il occupait la fonction de responsable de ventes stratégiques pour la France et le Benelux. Il prend le management des responsables du développement réseau.

A noter aussi la mise en place d’un directeur de la stratégie et du développement réseau à l’échelle européenne : Alexandre Brisseau, 40 ans, arrivé chez Axalta en octobre dernier après avoir passé 15 ans au sein de la plateforme de gestion de sinistres CapsAuto.

Cette réorganisation fait suite à une restructuration interne chez Axalta au niveau de l’Europe sur le sujet du marketing et des ventes, avec la volonté d’harmoniser et simplifier les pratiques réseaux dans tous les pays, la France étant l’une des nations la plus avancée en la matière.

Gérer au niveau de l'Europe l'ensemble des enseignes de carrosseries

Axalta compte en Europe sept marques d’enseignes avec 2500 carrossiers adhérents. « Cette position doit nous permettent de nous développer davantage avec une meilleur fidélisation de nos clients carrossiers auprès de nos marques, mais aussi de nos adhérents réseaux. Nous avons beaucoup à apprendre de la France sur ce sujet qui a une expérience d’une vingtaine d’années » commente Thomas Melzer.

Des nouvelles marques pourraient apparaitre d’ici quelques mois en Europe dont le cercle « Axalta Business Club » qui pourrait fédérer d’importants carrossiers clients du fabricant, à la pointe du métier. « Mais pour la France, le sujet reste Five Star qui est un très beau réseau avec un vrai esprit familiale et de nombreux points forts. Je reconnais le travail accomplit. Nous allons encore faire mieux. Nous souhaitons apporter de nouveaux services aux carrossiers » assure Thomas Melzer. Parmi les points forts de Five Star reconnus par le dirigeant : son organisation, sa taille, la qualité des membres, son animation, sa réputation et les bonnes relations avec les fournisseurs.

Le nouveau président vient de partager ses objectifs 2023 avec le conseil d’administration où sièges des adhérents. Le cap est mis sur l’apport d’affaires, les achats avec de nouveaux accords, la redynamisation de l’animation affectée par la crise sanitaire, la professionnalisation (formation) mais aussi la communication avec un budget d’un million d’euros. La priorité numéro une reste la digitalisation des services avec Global Repair (DMS), Galaxy (portail de services) et les outils de Sidexa. Autre ambition : atteindre les 570 adhérents cette année, soit une quinzaine de plus. « La croissance n’est pas une priorité. Nous cherchons avant tout la stabilité du maillage » tempère Thomas Melzer.

Cette réorganisation encore en phase de transition se fera cette année sans l’importante convention qui rassemble annuellement l’ensemble des Five Star. Un autre format est à l’étude pour cette année en attendant son retour en 2024 avec une édition « luxueuse » promet le nouveau président.