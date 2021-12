Axalta dévoile Drivus

Axalta annonce le lancement de son nouveau concept de partenariat commercial pour le marché européen de la réparation automobile sous la marque Drivus. Cette dernière entend aider les ateliers de carrosserie à booster leurs performances, leurs bénéfices et à gagner en productivité. Le portefeuille de services, voués à évoluer, comprend différents outils et services comme :

Drivus Consultancy (conseil)

Drivus Digital Services (services numériques)

Drivus Sales and Management Training (formation en vente et gestion)

Drivus Network Services (services de réseaux)

Avec cette solution, l'objectif d'Axalta est également de devenir « un partenaire commercial complet pour l'industrie de la réparation automobile. » Drivus entend ainsi améliorer chaque aspect des opérations du quotidien d'un atelier de carrosserie via ses offres, ses conseils et ses outils numériques.

La solution a tout d'abord été lancée en Autriche, Espagne et en Suède. Drivus poursuit actuellement son déploiement sur d'autres marchés européens et est d'ores et déjà disponible en France (depuis le 29 novembre).