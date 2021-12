Axalta dévoile son palmarès 2021 des couleurs automobiles les plus répandues

Axalta vient de révéler son 69e rapport sur les couleurs automobiles les plus répandues dans le monde et le haut de la palette chromatique reste invariable : blanc (35 %), noir (19 %, dont 16 % de noirs à effets) et gris (19 %). Les experts du fabricant de peinture pointent une forte progression du gris (+ 4 %) pour revenir à hauteur du noir. Ils notent encore que le blanc perd un peu de terrain, comme c’est le cas depuis 2017. Il dévisse notamment de 7 % en Chine où il règne toujours en maître, comme partout en Asie d’ailleurs. Après ce podium, suivent l’argent (9 %), le bleu (8 %), le rouge (5 %), les marron/beige (3 %), le vert (1 %), les jaune/dorés (1 %) et les autres teintes (1 %).

L’Europe se distingue comme souvent du panorama mondial et sur ce marché, la couleur grise est la plus populaire (27 %) et ce, pour la troisième année consécutive. Suivent le blanc (23 %) juste devant le noir (22 %). Le bleu reste prisé (11 %), ainsi que l’argent (8 %) et à un degré moindre, le rouge (5 %). On trouve ensuite les marron/beige (2 %), le vert (1 %), le jaune (1 %) et les autres couleurs (1 %).