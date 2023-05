Axalta lance sa machine de préparation de teinte 100 % automatisée

Axalta souhaite entièrement numériser le processus de préparation de teinte avec la mise au point d’une machine de préparation 100 % automatisée. A la clé : gain de temps et économie de produit.

Axalta vient de dévoiler sa machine de distribution de peinture Irus Mix. Un automate de préparation de teinte totalement automatisé mis au point en collaboration exclusive avec l’industriel chinois Santint, spécialiste de ce type de machine.

L’armoire carré Irus Mix, de 2,4 m de hauteur et de largeur, pour une profondeur de 72 cm, peut recevoir jusqu’à 120 bouteilles de teinte. Ces dernières peuvent aller de 0,1 litre à 1,5 litre. Des flacons spécialement étudiés pour la machine et fabriqués à partir de 50% de plastique recyclé. Ils sont directement vendus en standard par Axalta. Il n'est pas nécessaire de remplir ou de décanter le produit dans des bouteilles spéciales. Ces bouteilles sont équipées de couvercles de dosage offrant une couleur précise sans gaspillage. Chacun des flacons est inséré dans une unité de pompe qui évite le séchage de la buse. Le dosage s’effectue à une grande vitesse. Une alerte indique le niveau réel de liquide restant dans les bouteilles et quand elles doivent être remplacées.

Lors de la préparation de la teinte. Un bras robotisé saisit et secoue l’ensemble pompe-bidon pour l’emmener rapidement vers l’unité qui effectue le mélange. Le dosage est contrôlé par un piston de 50 ml pour une préparation pouvant être au minimum de 0,05g. La balance intégrée peut aller jusqu’à 7,5 kg. Le processus de gestion de la couleur est entièrement numérisé depuis l’analyse du spectrophotomètre.

« De la numérisation au dosage, en passant par la recherche de teinte, le processus complet de gestion des couleurs Axalta Irus est la clé pour faire correspondre précisément les couleurs, rapidement et à moindre coût pour maximiser la rentabilité et minimiser l’impact environnemental » explique le fabricant.

Axalta Irus Mix est déployé dans toute l'Europe à partir de juin 2023 et dans le monde par la suite.