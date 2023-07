Axalta nomme Carl Anderson au poste de vice-président senior et directeur financier

Axalta Coating Systems a annoncé la nomination de Carl Anderson au poste de Senior Vice President and Chief Financial Officer à compter du 14 août 2023. M. Anderson succèdera à Sean Lannon, qui quittera la société pour poursuivre d'autres opportunités après 10 ans passées dans le groupe américain.

Carl Anderson a été débauché de chez le transporteur XPO où il occupait le poste de directeur financier depuis novembre 2022. Avant XPO, il a passé plus de 16 ans chez l’équipementier automobile Meritor.

« Carl Anderson apporte une vaste expérience dans la construction de fonctions financières et de relations avec les investisseurs avec une expérience démontrée dans la conduite d'initiatives de croissance et de création de valeur pour les actionnaires, y compris les fusions et acquisitions, l'augmentation de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la conduite d'une expansion réussie sur de nouveaux marchés finaux. Nous pensons qu'il sera un partenaire formidable pour tirer parti de notre élan afin de positionner Axalta pour une croissance accélérée, un leadership sur le marché et une création de valeur » estime l’industriel.