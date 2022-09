Axalta propose aux carrossiers de mieux maitriser leur énergie

Face aux dépenses énergétiques et à la préoccupation que celles-ci suscitent chez les carrossiers, le groupe Axalta démontre que sa technologie Fast Cure Low Energy (FCLE) et son dernier outil Axalta Energy Scanner sont des réponses concrètes et efficaces.

Partant du constat que la cabine de peinture est incontestablement l’équipement le plus énergivore qu’utilise le carrossier dans le process de réparation d’un véhicule, il est essentiel de cibler précisément son mode d’utilisation pour déceler les étapes les plus consommatrices d’énergie.

Pour aider les professionnels dans cette étude, le fabricant de peinture a crée un outil spécifique, disponible dès aujourd'hui sur le marché et spécialement conçu à cet effet. L’Axalta Energy Scanner examine une série de variables, notamment la température de l'air extérieur, la température de la cabine de peinture, la température de cuisson le cas échéant, le coût du gaz et de l'électricité, le nombre de réparations par semaine, ainsi que les données générales de la cabine de peinture. À partir de là, l'outil calcule combien le carrossier peut gagner en temps de traitement, et combien d'argent il peut économiser sur sa consommation d'énergie. L’Energy Scanner compare le coût du cycle du système de peinture actuel du carrossier au coût du cycle de la technologie FCLE d'Axalta s’il l’utilisait dans ce cas de figure. Ceci permet de mettre en évidence les possibilités de croissance de l'activité du carrossier mais aussi les réductions drastiques en termes d’énergie auxquelles il aurait accès.

Rappelons que la technologie FCLE offre l’équilibre optimal entre vitesse et faible consommation d'énergie de séchage sans devoir renoncer à une finition de haute qualité. Il est prouvé qu'elle permet de réduire d'environ 75 % les coûts énergétiques liés à l'utilisation d'une cabine de peinture combinée à chauffage direct au gaz, sur la base d'un cycle de séchage typique de 30 minutes à 60 °C.

Jim Muse, vice-président d'Axalta Refinish pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (région EMEA), déclare « Les résultats de l’Energy Scanner ne peuvent être ignorés par les carrossiers confrontés à la montée en flèche du prix de l'énergie. Le bilan est sans appel : Pourquoi gaspiller de l’argent pour le séchage ? Notre technologie FCLE permet aux carrossiers de réduire leurs coûts énergétiques et leur empreinte carbone, et constitue le système de réparation automobile le plus durable du marché. »