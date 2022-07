Axalta propose Drivus pour la gestion des stocks du carrossier

Drivus, marque d’Axalta fournit des services commerciaux pour le marché de la réparation automobile en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et notamment l’Advanced Inventory Management (AIM), un nouveau système de gestion des stocks basé sur le Cloud. L’AIM est conçu pour simplifier la gestion des stocks de peinture et de consommables pour les carrossiers, leur permettant d’augmenter leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité grâce à un seul outil.

« Drivus a été conçu pour se concentrer sur les défis spécifiques du secteur auxquels nos partenaires et nos clients sont confrontés. Les services commerciaux fondamentaux proposés par Drivus optimisent les opérations quotidiennes du carrossier, tout comme l’outil AIM de gestion avancée des stocks. Nous sommes convaincus qu'il permettra aux carrossiers de travailler plus rapidement, plus intelligemment et avec moins de gaspillage », déclare Babak Tehrani, business services manager pour l'activité Refinish d'Axalta dans la région EMEA.

L'AIM gère de multiples fonctions de gestion des stocks, notamment le suivi de la consommation en temps réel et le contrôle automatique des entrées et sorties de stock. Il génère automatiquement des listes de commandes et gère plusieurs entrepôts à partir d'un seul écran. Il permet aussi de suivre facilement l'historique des commandes et leur statut et ses processus automatisés permettent d'accélérer les expéditions et donc de gagner du temps.