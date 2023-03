Axalta rapporte que le bleu est la couleur la plus répandue en réparation

Le rapport de 2022 sur la popularité des teintes automobiles publié par le fabricant de peinture stipule que le bleu était la quatrième couleur la plus populaire en Europe avec une part de 11 % des ventes de voitures neuves, après le gris (27 %), le noir (22 %) et le blanc (21 %).

Aussi, si le bleu est la couleur la plus répandue dans le secteur de la réparation, avec plus de 20 000 nuances différentes, celles-ci soulignent l'étendue et la complexité du spectre bleu. Avec toutes ces variétés de bleus sur les routes, il est aisé de comprendre que les carrossiers auront de plus en plus de réparations chromatiques de ce type à réaliser. Cependant, les bleus, et en particulier les bleus foncés, ne sont pas les plus faciles à réparer.

C'est là que la gestion numérique des couleurs basée sur le cloud d'Axalta entre en jeu, comme l'explique Romain Autret, responsable technique d’Axalta Refinish France. « Les ateliers de carrosserie n'ont plus à se fier à l'œil humain pour faire correspondre les teintes. Notre technologie de gestion numérique des couleurs permet aux carrossiers de gérer l'ensemble du processus d’identification et de recherche des teintes de manière numérique et 100 % sans fil, ce que nous avons été les premiers à proposer à l'industrie en 2019 ».

Les carrossiers effectuent des lectures de teintes sur la peinture d'un véhicule à l'aide de l'Acquire Color Compac, le dernier spectrophotomètre numérique d'Axalta qui envoie, sans liaison filaire, ces relevés à la base de données mondiale de couleurs en ligne d'Axalta. Notons que le laboratoire de couleurs du fabricant rapporte que cette base est alimentée chaque année avec environ 20 000 nouveaux développements de couleurs - et notamment des bleus - de sorte que les carrossiers n'aient qu'à scanner, sélectionner la formule de teinte et mélanger la couleur, afin de créer des correspondances parfaites pour toutes les teintes et tous les effets.

« L'époque des léchettes de couleur, des câbles, des PC, et de la vérification des couleurs sur un écran est révolue. Il suffit de scanner, d’identifier et de mélanger. La gestion numérique des couleurs d'Axalta est le summum des services digitaux qui permettent aux ateliers de carrosserie d'être plus précis, plus efficaces et plus rentables en réduisant les temps improductifs et en optimisant le flux de travail des ateliers de carrosserie », conclue Romain Autret.