Axalta s'associe à Xaar pour présenter une technologie de mise en peinture numérique

L’application de peinture par pulvérisation pourrait être remplacée par une application en mode jet d’encre, type imprimante. C’est ce que propose Axalta et partenariat avec Xaar. Bénéfices : la précision et les possibilités du numérique tout en limitant la consommation.

Le fabricant de peinture Axalta vient de conclure un partenariat avec Xaar, l'un des principaux fabricants de technologies jet d'encre, pour présenter Axalta NextJet, une technologie de peinture numérique durable.

La peinture numérique, également appelée application sans pulvérisation, est une application de peinture avancée qui permet un placement précis de la peinture. Axalta NextJet offre une flexibilité de conception pour les véhicules bicolores et permet aux clients de créer des motifs, des détails et des images.

La technologie de revêtement de peinture numérique élimine également le masquage et réduit la main d’œuvre, l’énergie et les déchets tout en augmentant les taux de productivité et d’efficacité. Cela peut contribuer à une réduction de 30 % des émissions de CO2 et à des économies de coûts significatives pour les constructeurs.

« Notre dernière innovation s’appuie sur la technologie jet d’encre de pointe de Xaar et est associée à notre peinture exclusive conçue pour le jet d’encre » précise Hadi Awada, vice-président principal de la mobilité chez Axalta.

« Axalta a rapidement reconnu les avantages uniques de la technologie de Xaar pour son innovation, en utilisant la capacité de notre tête d'impression à traiter des fluides dont la viscosité dépasse largement ce qui était traditionnellement possible avec le jet d'encre. Ensemble, nous ne nous contentons pas d’assurer la productivité requise, nous l’améliorons considérablement » poursuit Graham Tweedale, directeur de l'exploitation de Xaar

La solution technologique est actuellement testée auprès des clients et pourrait être mise en production dès l'an prochain.