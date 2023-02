Axel Vilaseca (Troopy) : « Les groupes de distribution représentent un potentiel intéressant pour nous »

Axel Vilaseca dirige le groupe de distribution Chapat et l’entreprise de location de scooters en libre-service Troopy. Issu du monde de la distribution auto et moto, le responsable s’est lancé dès 2018 dans les deux-roues partagés avec le constructeur Yamaha. Aujourd’hui, Troopy est déployé sur Paris mais cible d’autres villes en France et en Europe, grâce à un modèle de franchise proposé en priorité aux concessionnaires Yamaha locaux. Cependant, le dirigeant restera ouvert à d’autres candidatures dans les cas où ces derniers ne répondront pas présents.