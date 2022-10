Axial dévoile ses ambitions lors de sa convention

En pleine pénurie de carburants, près de 200 adhérents du réseau se sont déplacés pour fêter le 35ème anniversaire d'Axial, mais aussi découvrir les nouveaux services et solutions que leur ont concocté l'équipe du siège. La plénière de la convention s'est ouverte avec un point sur le contexte. Pénuries, tensions géopolitiques, inflations…Le tableau est sombre, mais le réseau souhaite rassurer. Selon les données de SRA exposée par son directeur Rodolphe Pouvreau, le coût des réparations a augmenté de 5% par rapport à 2021, le coût des pièces à lui augmenté de 6,4% par rapport à 2021. De plus les coûts horaire et main d'œuvre enregistrent une hausse de 2,2% et le coût horaire ingrédient peinture a lui augmenté de 4,6%. L'évolution des tarifs est également liée à une réparabilité technique en hausse, une multiplication des pièces d'enjolivement et de style, ainsi que la généralisation des nouvelles technologies. Les carrossiers doivent également se préparer à la hausse des prix des énergies. C'est pourquoi le président du réseau, Jean-Pierre Ricaud, précise que c'est "le moment d'investir dans une nouvelles cabine de peinture, moins consommatrice." Le moment aussi d'utiliser plus de pièces issues de l'économie circulaire, notamment avec l'aide des accords passés entre le réseau, Back2Car et GPA, mais aussi du service RSE maison qui veille au quotidien à la sensibilisation des adhérents.

Vers plus de services adaptés à chaque adhérent

Dans le but d'attirer de nouveaux adhérents, Axial a fait évolué Edra, qui supervise le réseau, et toutes ses équipes. Le service des achats, dirigés par Anne-Lise Habert, a par exemple enrichit son portefeuille de fournisseurs. En parallèle, il propose un pack d'ouverture, qui comprend depuis le début de l'année une formation d'intégration, et à venir très prochainement, un suivi trimestriel individuel. De son côté, le service commercial est revenu sur les 100 accords conclus en 2022 sur les 4 grandes familles de clients (loueurs, courtiers, flottes et marchés publics) et a dévoilé sa stratégie sur 3 niveaux pour les mois prochains :

Nationale : mise en place d'accords cadre avec des entreprises importantes Régionale : en répondant aux appels d'offres des marchés publics Locale : accompagner les nouveaux adhérents et développer des partenariats avec les filiales et les directions régionales des clients Edra et non Edra.

Par ailleurs, le service informatique va améliorer et réorganiser les traitements informatiques pour ainsi faire gagner du temps lors de la facturation, notamment en gérant les impayés. L'objectif est également d'améliorer les délais de traitement et de règlement, et ainsi renforcer l'image de service du réseau.

Objectif 500 adhérents dans 2 ans

En guise de conclusion, Jean-Pierre Ricaud a souligné : "Les temps changent, mais les valeurs d'Axial sont toujours d'actualité : être indépendants mais accompagnés". Les administrateurs du réseau sont toujours à la recherche de ce qui pourrait être apporté en plus pour les adhérents afin de pérenniser leur activité. Edra cherche également à peaufiner son maillage en France. Sur l'ensemble du territoire, Axial compte près de 400 adhérents. L'équipe Edra a défini plusieurs zones de recrutement "prioritaires", comme Brest, Lorient, Vannes, Saint-Nazaire, Calais, Saintes, Châteauroux, Périgueux, Mont de Marsan, Tarbes, Roanne, Pontarlier, Vittel, Sarreguemines, Soisson, Toulon, La Sayne-sur-Mer, Castres, Béziers et Montluçon, afin de compter 500 adhérents en 2025.