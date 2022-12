Axial peut s'appuyer sur Opéra Energie

Leader français du courtage en énergie pour les entreprises, Opéra Energie a été choisi pour ses solutions de courtage en gaz et en électricité qui permettent de trouver et souscrire le contrat d’énergie le plus compétitif pour les adhérents du réseau de carrossiers indépendants Axial, quelle que soit leur taille et quel que soit leur profil de consommation.

Le courtier met en concurrence les fournisseurs, compare les offres principales du marché en électricité et gaz naturel, et présente à chaque adhérent du réseau qui en aurait fait la demande, un comparatif détaillé des offres reçues. Cet appel d’offre permet aux carrossiers de l’enseigne de choisir le contrat le plus avantageux et le mieux adapté à leurs besoins. En cas de signature d'un contrat, Opéra Energie se rémunère directement auprès du fournisseur en énergie.

Ce partenariat est sans obligation d'achat et l’adhérent est libre de souscrire un contrat en fourniture d'énergie auprès du fournisseur de son choix, que son offre ait été communiquée par Opéra Energie ou non. Si le carrossier adhérent décide de s’orienter vers l'un des fournisseurs présentés par le courtier, celui-ci le mettra directement en relation avec le fournisseur afin d'éditer le contrat correspondant.