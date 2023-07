Axial redistribue les remises de fin d'année du réseau à ses adhérents

La redistribution des remises de fin d'année (RFA) constitue une contribution financière visant à soutenir les carrossiers du réseau qui n'ont pas été en mesure de répercuter les augmentations tarifaires liées au poste de peinture, qui sont parmi les plus importantes en termes d'inflation. Le réseau revendique une action collective pour assurer que tous les acteurs de la chaîne de valeur en bénéficient et puissent, au minimum, atténuer les difficultés conjoncturelles.

La répartition de cette enveloppe additionnelle exceptionnelle est effectuée en fonction du chiffre d'affaires individuel réalisé en 2022 auprès des marques de peinture référencées. Les montants attribués peuvent aller jusqu'à plus de 4 000 euros HT de bonus pour les contributeurs les plus importants.

« Axial est un réseau qui aime et respecte ses adhérents. Nous en sommes tous propriétaires et avons construit une grande famille à l’esprit fraternel. Pour nous, il est logique que ceux qui jouent le jeu du collectif en récoltent les fruits. Quand l’idée de redistribuer des RFA additionnelles a été émise au conseil d’administration, elle a tout de suite et unanimement été validée. Nous avons pris une super décision ! », rapporte Éric Toussaint (Toussaint Carrosserie Peinture), administrateur d’Edra.