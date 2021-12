Un nouveau site internet pour Axial

Présent sur la toile depuis plusieurs jours, le nouveau site internet d'Axial adopte un nouveau design, une nouvelle navigation et se veut beaucoup plus moderne. Plus fonctionnel et plus pratique que la précédente version, le nouveau site du réseau de carrossiers indépendants propose une vitrine grand public destinée à promouvoir l’enseigne ainsi que ses adhérents, mais aussi un accès à un espace intranet destiné aux adhérents et au personnel de la plateforme de gestion de services du groupe gérant Edra.

Ce site s’inscrit dans la stratégie digitale renforcée du service animation réseaux et marketing d’Axial qui à d’ailleurs réalisé, les jours précédents la sortie du site, plusieurs opérations de teasing sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Linkedin). Une vidéo de lancement du nouveau site a également été publiée sur la chaîne YouTube du groupe ainsi que sur Tik Tok, afin d’atteindre un public toujours plus jeune.