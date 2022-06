Axial s'appuie sur GPA pour la PIEC

Avec 24 000 véhicules hors d’usage traités par an sur son site de Livron-sur-Drôme près de Valence, GPA est l’un des plus grands centres de recyclage d’automobiles d’Europe. Ce site de 24 hectares emploi 220 employés en mesure de produire 120 000 pièces de réemploi par an. Des moyens de production automatisés et flexibles, des postes de travail ergonomiques confèrent à ce spécialiste du recyclage une capacité de production atteignant les 70 véhicules par jour et par équipe avec un taux de ré-employabilité évalué à 99,7% de la masse de chaque véhicule.

Grâce à ce partenariat, les adhérents du réseau Axial auront le choix parmi 45 000 références d’origine constructeur et équipementier. Toutes les pièces détachées automobiles d'occasion sont gravées et identifiées par QR code, assurant ainsi un niveau de traçabilité et de qualité optimal.

Convaincu du processus de transformation et de la qualité des pièces de réemploi distribuées par GPA qui assure par ailleurs le support technique avec un call-center intégré, Jean-Pierre Ricaud, président du réseau Axial et Pierre Courant, directeur commercial et marketing de GPA, ont signé un contrat de partenariat. Ce nouvel accord prendra effet le 1er juillet prochain.

Achevée en 2019, l’usine de 17.000 m2 dédiée aux prestations de sélection, dépollution, démontage, stockage et distribution des pièces d’occasion, fait de GPA l’un des leaders européens de son secteur d’activité.