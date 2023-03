Axxès innove avec le télépéage opéré depuis un tachygraphe

Axxès, spécialiste du télépéage, et l’équipementier Continental annoncent leur coopération en matière de services de télépéage. Les deux entreprises souhaitent utiliser les données disponibles dans la prochaine génération du tachygraphe VDO DTCO 4.1 et les transférer vers le cloud Axxès via la plateforme Continental Road Usage Service. Cette nouvelle solution a pour objectif de supprimer les boîtiers électroniques dédiés au télépéage. Pour assurer la connectivité au cloud des flottes de ses clients, Axxès utilise le VDO Link de Continental, un dispositif qui se branche sur l'interface avant du tachygraphe. Le péage par tachygraphe doit aussi permettre de soulager les prestataires de services de télépéage de la mise en place et de la maintenance d’infrastructures technologiques.

« L'introduction du péage par tachygraphe est une étape importante pour le secteur européen du télépéage poids lourd. Nous sommes très fiers d'être les premiers à introduire cette solution plus précise et plus sûre car elle utilise des technologies connectées déjà présentes dans les camions et évite l’adjonction d’un boîtier. Elle ouvre également de nouvelles opportunités car le péage par tachygraphe permet la convergence de services de pilotage de flotte et des services de paiement de péages sur une seule plateforme », se félicite Frédéric Lepeintre, CEO d’Axxès.