Aymeric Leroy prend la tête des grands comptes de M Marelli Parts & Services

Aymeric Leroy, 35 ans et diplômé en gestion, commerce et vente, débute sa carrière dans l’agroalimentaire avant de rejoindre bilsteingroup en tant que responsable commercial, et d’être promu responsable grands comptes.

Il intègre aujourd’hui Magneti Marelli Parts & Services, la division dédiée à la rechange où il occupe le poste de responsable grands comptes pour la France. Il a pour mission de développer les produits de la marque dans l’hexagone. Aymeric Leroy succède à Cyril Habecker. Il est rattaché à Thomas Caron, country manager France.

« Nous sommes heureux d’accueillir Aymeric parmi nous. Son expérience, sa connaissance des clients, son sens du collectif et son énergie seront des atouts précieux dans le développement de la marque Magneti Marelli Parts & Services en France », commente Thomas Caron.