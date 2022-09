AZ Energy expose à Equip Auto son offre de batteries

Peu connu sur le marché de l’automobile, le distributeur AZ Energy (anciennement AZ Piles) cherche à s’y faire un nom. Pour y parvenir, il a dernièrement intégré le groupe de distribution de batteries Lubatex Group. Dans le giron de ce dernier, les grandes marques Varta et Energizer du fabricant Clarios dont il est importateur exclusif en France. Lubatex Group, c’est plus de 2 millions de batteries écoulées par an.

AZ Energy exposera au prochain salon Equip Auto. Implantée dans la région de Toulouse, et avec un établissement à Nevers, l’entreprise s’adresse aux professionnels comme aux particuliers, avec l’objectif d’offrir au marché largeur et profondeur de gamme à une "tarification compétitive". Son rattachement à Lubatex Group lui offre l’appuie d’une structure d’envergure internationale.

« L’expertise développée par le groupe, tant sur le plan technique que commercial, est désormais mise au service des équipes AZ Energy, leur conférant ainsi un accès direct au meilleur de la technologie européenne. Au travers, par exemple, des marques Freebatt et Optima, AZ Energy propose une offre étoffée de batteries de démarrage, aussi bien pour les véhicules légers que pour les poids-lourds les plus exigeants, grâce notamment aux technologies AGM et EFB » commente le groupe.

Société fondée en 2003, qui compte aujourd’hui 16 salariés, AZ Energy affiche un chiffre d’affaires prévisionnel de 7 millions d’euros pour 2022.