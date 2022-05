Azfalte officialise l’acquisition d’ID Moving

Avec plus de 500 partenaires physiques à travers la France, dont Culture Vélo, et des partenariats industriels avec des acteurs majeurs du secteur de la mobilité, comme ALD Automotive, Norauto ou le constructeur Volkswagen, Azfalte s’est inscrit en tant que leader du vélo de fonction en seulement deux ans d’existence. Étendant ses activités jusqu’à la Réunion, l’enseigne doit en effet beaucoup à la popularité grandissante de la petite reine. D’après les chiffres de l’Observatoire du cycle édition 2022, plus de 2 780 000 vélos neufs ont été commercialisés en 2021 en France, soit une progression de 3,9 % en volume par rapport à l’année précédente.

Azfalte renforce son aura régionale

Compte tenu de ce contexte propice au vélo, Azfalte a pris le parti d’acquérir la société ID Moving. Fondée en 2017 par Jean-Baptiste Clavel et deux amis entrepreneurs, celle-ci a développé le vélotaf au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Elle a d’ailleurs su convaincre des groupes de renom tels que Sanofi Pasteur, Philibert Groupe ou encore LDLC. De ce fait, « les trajectoires d’ID Moving et d’Azfalte se rejoignent et nous combinons à présent le savoir-faire régional des équipes avec la puissance d’Azfalte, au service de nos clients actuels et futurs », affirme Jean-François Dhinaux, CEO et fondateur d’Azfalte pour justifier cette alliance.

Les clients d’ID Moving rejoignent ainsi le portefeuille d’Azfalte composé du Boston Consulting Group, du groupe Afflelou, de Midas ou bien de la Société Générale, tandis que l’équipe commerciale du premier intègre celles du second, déjà présentes à Lyon, Paris, Lille et Nantes. Avec ce rattachement, la région Auvergne-Rhône-Alpes devient ainsi la seconde zone d’activité d’Azfalte, juste derrière l’Île-de-France.