B-Parts a atteint les 200 000 pièces d’occasion vendues en 2022

B-Parts a vendu plus de 200 000 pièces en 2022 selon un bilan communiqué par la firme. Spécialisée dans la vente en ligne de pièces issues de l’économie circulaire, B-Parts est aussi une filiale de Stellantis. Basée au Portugal, elle fonctionne sur le principe d’une place de marché regroupant des pièces d’occasion proposées par des professionnels implantés dans huit pays d’Europe. L’ensemble représenterait un stock potentiel de 5 millions d’éléments. La plateforme digitale de l’entreprise est disponible en neuf langues et fonctionnerait dans plus de 160 pays.

108 % de croissance

Dans un contexte global favorable au développement de la pièce de réemploi, la firme a donc écoulé plus de 200 000 éléments d’occasion l’année dernière. « La vente de plus de 200 000 pièces automobiles d'occasion marque une étape remarquable dans notre parcours de développement durable », soulignent les dirigeants de B-Parts. Cette progression représenterait une augmentation de 100 % des ventes et une croissance de 108 % pour l’entreprise par rapport à l’année précédente. Dernièrement, la société a lancé un nouveau service destiné aux professionnels, ce qui devrait soutenir son développement et faciliter sa percée auprès de cette cible client.