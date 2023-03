B-Parts accélère son déploiement à l'échelle internationale

La plateforme en ligne de distribution de pièces d'occasion a enregistré une croissance de 108 % en 2022 et a atteint le cap des 5 millions de pièces issues de l'économie circulaire en stock. Elle compte plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois sur son site et un nombre croissant de clients dans 155 pays. « Cette année, nous avons généré une augmentation de 92 % des commandes et doublé le nombre de pièces d’occasion vendues », commentent Manuel Araújo Monteiro et Luis Sousa Vieira, P-DG de B-Parts. Et d'ajouter : « Afin de répondre à la demande croissante du marché, nous enrichissons constamment notre catalogue avec le stock le plus large de pièces disponibles. C’est pourquoi nous travaillons sur le développement de nos partenariats afin d’élargir et diversifier nos fournisseurs. » Le catalogue B-Parts compte sept familles de produits (électrique, électronique, moteur, transmission, éclairage, pièces d’intérieur et pièces de carrosserie), notamment grâce aux partenariats noués avec des centres VHU, ainsi que l’agrégation des stocks de différents marchés. Dernièrement, la Belgique a été le huitième pays européen à intégrer le portefeuille de fournisseurs de B-Parts, après le Portugal, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Lituanie, l’Italie et la France. La plateforme compte désormais 130 fournisseurs européens, et l'ambition pour 2023 est de développer de nouveaux partenariats en dehors de l'Europe.

Extension de garantie de pièces de 2 ans

En plus d’un site disponible en neuf langues, B-Parts met à disposition un panel de services, comme une équipe commerciale, un support client, l'approvisionnement et la logistique. Depuis janvier, la plateforme propose une garantie de 24 mois pour les comptes Reuse-Service Box, via les catalogues après-vente de Stellantis. «Nos opportunités de marché sont vastes et notre modèle économique a fait ses preuves, nous allons donc le déployer en 2023 dans d’autres pays européens et non européens et sur d’autres continents. Notre principal défi sera de nous adapter aux nouveaux fournisseurs, à l’infrastructure logistique et aux différentes devises », concluent Manuel Araújo Monteiro et Luis Sousa Vieira.