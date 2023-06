B-Parts affiche une croissance imposante

La croissance substantielle de la base de clients de la plateforme de vente en ligne de pièces automobiles d'occasion en 2022 témoigne de la satisfaction des clients à l'égard des services et solutions proposés par cette entreprise d'e-commerce.

« Notre stock étendu et diversifié, avec plus de 5 millions de pièces disponibles, et notre équipe multidisciplinaire sont les deux principaux moteurs de cette augmentation substantielle de la clientèle. Ces éléments ont joué un rôle essentiel dans la réalisation de cette étape, et nous sommes ravis de cet accomplissement alors que nous poursuivons notre mission de fournir un service inégalé », ont expliqué Manuel Araújo Monteiro et Luís Sousa Vieira, directeurs généraux de B-Parts.

Pour l'avenir, B-Parts demeure résolu à poursuivre sa trajectoire de croissance et à offrir à ses clients l'assistance et l'accompagnement qu'ils attendent. Fort de ses ventes dans plus de 160 pays et d'un stock de plus de 5 millions de pièces, B-Parts a connu une croissance continue en 2023, avec une augmentation remarquable de 108 % par rapport à l'année précédente.