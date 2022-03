B-Parts et Caréco nouent un partenariat

Leader européen de la distribution en ligne de pièces automobiles d'occasion B-Parts vient de signer un accord de partenariat avec Caréco, acteur du recyclage automobile et premier réseau français de vente de pièces de réemploi. Avec ce partenariat, les clients réparateurs de Stellantis ont dorénavant accès à un stock supplémentaire de 300 000 références sur toutes les familles, en plus des portails Service Box (PSA) et E-Per (FCA). Manuel Araújo Monteiro, co-fondateur de B-Parts, explique : « Le maillage des centres Caréco répartis sur toute la France, nous permet de limiter les délais, les coûts, mais également les émissions de CO2 liées au transport. »

La recherche des pièces d'occasion, qui sont garanties un an, s'effectue par immatriculation, numéro d'indentification du véhicule ou encore par référence d’origine. Enfin, la plateforme de vente en ligne affiche de façon transparente les prix intégrant la TVA et les frais de transport, ainsi que les disponibilités et les dates de livraison. L'accord permet également à Stellantis des délais de livraison plus courts, de 24 à 48 heures. Manuel Araújo Monteiro ajoute : « Notre ambition est de faire de B-Parts, la plateforme de vente en ligne la plus pertinente pour les pièces automobiles d’occasion. » Stellantis s'appuie pour cela sur des stocks européens situés au Portugal, en Espagne, Italie, Lituanie, Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que sur des partenariats nationaux comme avec Caréco en France.