Pièces de réemploi : B-Parts étend la garantie de ses pièces à 12 mois

Jusqu'à présent, les pièces de réemploi proposées par la plateforme bénéficiaient d'une garantie variant entre 3, 6 et 12 mois, selon la gamme de produits. Désormais, B-Parts, sous le giron de Stellantis depuis 2020, étend la période de garantie de toutes ses pièces (des ensembles électroniques et électriques aux pièces de suspension, de moteur et de collision) à un an. Avec ces nouvelles conditions, la plateforme entend renforcer la confiance de ses clients et en attirer de nouveaux. « [...] Ce service permettra de réduire l'écart de garantie avec les pièces neuves originales », soulignent Manuel Araújo Monteiro et Luís Sousa Vieira, directeurs généraux de B-Parts.

Un stock renforcé et une présence géographique étoffée

B-Parts poursuit ainsi sa stratégie de croissance de l'entreprise à l'horizon 2022 et souhaite confirmer sa position de leader européen des pièces automobiles d'occasion avec, à ce jour, plus de 4,5 millions de pièces réparties dans sept pays européens. De plus, la plateforme a pour objectif d'accroître son stock pour atteindre une quantité de pièces disponibles supérieures à 5 millions de références. Elle entend également étendre sa couverture géographique de sa base de fournisseurs. Ainsi, B-Parts sera en mesure de proposer une plus grande quantité de pièces et un meilleur délai de livraison, tout en réduisant la distance entre l'origine des pièces et les consommateurs et ainsi minimiser son empreinte carbone.