B-Parts se lance dans des vidéos tutorielles

La marketplace portugaise poursuit le développement de services avec une série de vidéos axées DIY (do it yourself ou faites-le vous-même) sur la réparation et le remplacement de pièces automobiles.

Disponibles en cinq langues (français, anglais, portugais, allemand et espagnol), la série de vidéos présente les étapes clés pour retirer et installer un pièce spécifique dans un véhicule. B-Parts montre comment remplacer les pièces de carrosserie, les composants électroniques, d'éclairage et d'intérieur de la voiture.

Démocratiser la pièce d'occasion

Avec ces vidéos, B-Parts a ainsi pour ambition de présenter la diversité, la quantité et la disponibilité du catalogue, mais aussi de renforcer la confiance dans les pièces d'occasion. La marketplace, propriété de Stellantis depuis 2020, a également à cœur de populariser les connaissances de ses clients, actuels comme potentiels, en matière de mécanique automobile. Manuel Araújo Monteiro et Luís Sousa Vieira, directeurs généraux de B-Parts, commentent : « Nous savons que de nombreux clients potentiels sont encore sceptiques à l'égard des pièces automobiles d'occasion, c'est pourquoi notre mission est de montrer qu'elles sont fonctionnelles et de qualité. Et avec cette série de vidéos, nous essayons de montrer à nos clients BtoB que les pièces d'origine d'occasion sont une excellente solution pour leur activité. Elles sont moins chères, disponibles et ont la même qualité que les pièces d'origine neuves. Et, bien sûr, elles constituent une option durable puisque nous contribuons à l'économie circulaire. En outre, cette campagne est une excellente occasion de se rapprocher de nos clients en leur offrant des informations pertinentes et de qualité. »