B-Parts enrichit ses solutions à destination des professionnels de l'automobile

B-Parts lance un service spécialisé pour les professionnels de l'automobile baptisé B-Parts Pro. En créant un compte Pro, les professionnels peuvent bénéficier d'avantages exclusifs, comme une garantie de deux ans, un outil de recherche amélioré ou encore d'offres de prix sans TVA avec frais de port, un support commercial, après-vente et logistique, ainsi qu'une ligne téléphonique et d'une adresse mail dédiées. « Avec B-Parts Pro, nous offrons une solution personnalisée et différenciée aux professionnels de l'industrie, qui leur permettra de rechercher et d'acheter plus facilement et plus rapidement des pièces d'origine de qualité », expliquent Manuel Araújo Monteiro et Luís Sousa Vieira, directeurs généraux de B-Parts. Un numéro de TVA intra, APE code et Extrait K-bis, seront demandés pour valider la création du compte.

Avec B-Parts Pro, la marketplace poursuit ses objectifs d'atteindre une croissance de 100 % en 2023, de renforcer ses activités en Europe et de les étendre aux marchés hors de l'Union européenne.