Back2Car s'attaque au marché B to C et étoffe ses services

La marque de pièces issues de l'économie circulaire d'Alliance Automotive Group annonce l'ouverture de son site de vente aux clients B to C. Par la même occasion, Back2Car enrichit ses offres de produits et de services.

Back2Car s'est lancé dans une version grand public de son site internet, qui comprend désormais une entrée « professionnel » (inchangée) et une entrée « particulier ». Les automobilistes peuvent ainsi accéder à des pièces d'occasion garanties et aux tarifs compétitifs. Chaque pièce recyclée est accompagnée de photos sous forme de book et d'une description détaillée. Comme dans l'offre dédiée aux professionnels, les produits sont démontés (et lavés), contrôlés, référencés et en stock.

De nouveaux services disruptifs

Pour une meilleure expérience client, la marque d'Alliance Automotive Group étoffe ses services avec la livraison à domicile, le click & collect ou encore le click & repair :

La livraison à domicile s'opère en 48 à 72 heures en express.

Le click & collect : en commandant sa pièce sur le site, l'automobiliste choisit de se faire livrer dans l'un des 1 200 distributeurs affiliés.

Le click & repair propose au particulier de se faire livrer en atelier afin de faire monter la pièce sur son véhicule. Le site indique le montant de la prestation. Le client doit ensuite prendre contact avec le réparateur pour prendre rendez-vous. Ce service permet de nouer un contact entre les trois parties concernées : le distributeur, le client et le réparateur.

Enfin, Back2Car lance également le service Oust !. Ce dernier propose à l'automobiliste de se débarrasser de son véhicule hors d'usage à l'échelle nationale. Oust ! rachète le véhicule pour le recycler et s'occupe des formalités administratives. Pour cela, Back2Car met à disposition sur son site internet un formulaire qui est suivi d'un contact téléphonique par un conseiller pour la proposition de rachat, puis d'une proposition finale. La dernière étape comprend le rachat et l'enlèvement du véhicule. Prochainement, Back2Car envisage l'élaboration d'un algorithme qui fixera de façon automatique les prix.

En se lançant dans le B to C, l'objectif est clairement de « conquérir le marché français », comme le confirme Luc Fournier, directeur des activités Piec chez AAG.