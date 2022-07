Barbara Bergmeier devient directeur exécutif industriel de Jaguar Land Rover

Depuis le 1er juillet 2022, Barbara Bergmeier dirige la nouvelle organisation des opérations industrielles de Jaguar Land Rover qui intègre les responsabilités jusque-là réparties entre la fabrication, les achats et la chaîne d'approvisionnement. Ce changement permet de consolider l’ensemble de l'écosystème de production des véhicules sous une seule responsabilité. « La priorité sera de transformer rapidement cette organisation reconfigurée ainsi que l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement robuste et durable de Jaguar Land Rover dans le cadre d'une stratégie industrielle entièrement connectée » explique la marque.

Barbara Bergmeier justifie de plus de 30 ans d'expérience multinationale dans la fabrication, la chaîne d'approvisionnement et les relations avec les fournisseurs dans les industries mondiales de l'automobile et de l'aérospatiale. En effet, pendant près de 25 ans, elle a occupé au sein du groupe BMW des postes de niveau international, dont ceux de vice-président châssis et composants d'entraînement et vice-président assemblage et logistique. Avant de rejoindre Jaguar Land Rover, elle exerçait les fonctions de vice-président exécutif et responsable des opérations chez Airbus. « Je suis ravie de rejoindre Jaguar Land Rover à un moment de transformation stratégique, commente Barbara Bergmeier. C’est une occasion unique de créer une stratégie industrielle holistique entièrement connectée, soutenue par des relations extrêmement solides avec les fournisseurs, qui optimisera la qualité, l'efficacité et la durabilité de nos opérations industrielles dans le monde entier ».