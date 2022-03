Barbara Blanc devient directrice des partenariats d’Arval

La mise en place de partenariats stratégiques dans les différents périmètres de la mobilité constitue un axe important de la politique de développement d’Arval, comme l’a récemment illustré l’accord conclu avec le groupe Emil Frey.

« Afin d’accélérer le développement de partenariats stratégiques et transverses, Arval France a nommé Barbara Blanc au poste de directrice des partenariats à compter du 14 mars 2022 », indique la filiale de BNP Paribas par voie de communiqué.

Un riche parcours chez BNP Paribas

Barbara Blanc fait valoir une expérience de plus de vingt ans au sein de BNP Paribas Personal Finance, au travers de différents postes de managers d’entités commerciales – opérationnelles, fonctionnelles et grands comptes –, marketing, digitales, en BtoC, BtoB et BtoBtoC. Depuis janvier 2019, Barbara occupait le poste de directrice distribution France de BNP Paribas Personal Finance où elle était en charge de l’acquisition clients et du développement des partenariats retail, e-commerce et amélioration de l’habitat en France. Elle occupait également la fonction de directrice générale de Personal Finance location, entité proposant des solutions de location longue durée pour des biens technologiques et d’équipement, à destination de la maison et de la personne. À ce titre, elle était membre du comité de direction France.

Un taux de féminisation de 55 % au sein du comité exécutif d’Arval

« Je suis ravi d’accueillir Barbara Blanc en tant que directrice des partenariats d’Arval France. En effet, notre plan stratégique, Arval Beyond, a notamment pour ambition de co-construire des offres avec des partenaires de premier plan. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que Barbara nous rejoigne et mette au service d’Arval France sa grande expérience pour piloter nos partenariats actuels et ceux à venir. Barbara rejoint également le comité exécutif d’Arval France. Le respect de l’égalité femmes-hommes dans les instances dirigeantes est un des engagements d’Arval. La représentativité des femmes dans le comité exécutif est de 55 % », déclare Ferréol Mayoly, directeur général d’Arval France.