Barcelone se dote de 73 camions électriques Renault Trucks

Le constructeur PL français a su apporter une réponse pertinente à cet appel d’offres complexe. Collecteurs à chargement arrière (mono et bi-compartiment), à chargement latéral (à droite et à gauche), citernes balayeuses-arroseuses, bennes avec grue, crochets de levage et cabines abaissées pour un plus grand confort de l'opérateur lors de la montée et de la descente du véhicule : les Renault Trucks E-Tech D, D Wide et D Wide LEC peuvent recevoir une grande variété de carrosseries pour répondre aux besoins exprimés par les municipalités.

Ces camions 100 % électriques seront livrés par tranches, pour un démarrage progressif de leur exploitation, incluant une période de formation des opérateurs à la technologie électrique et à la conduite. Le premier lot, comprenant des collecteurs à chargement arrière, des balayeuses-arroseuses et une benne, a été livré et les véhicules sont déjà à l’oeuvre dans les rues de la ville.

Grâce à sa gamme distribution 100 % électrique polyvalente et à la densité de son réseau de distribution et de réparation, Renault Trucks entend maintenir sa position de leader dans le segment des véhicules de collectivité.