Baromètre de la Feda : la distribution automobile en hausse malgré l'inflation

Dans son dernier baromètre, la Feda constate que la distribution automobile a terminé l’année 2022 sur un cinquième trimestre consécutif de croissance, tout en tenant compte de la hausse des prix des pièces, de la peinture et de la main-d'œuvre liée à l'inflation depuis 2021. Du côté du véhicule léger, l'activité progresse de près de 10 % par rapport à 2021, et est restée stable tout le long de l'année 2022. Cette croissance est notamment tirée par les pièces grande vente (+ 17 %) et la peinture carrosserie (+ 13 %). Enfin, les prestations ateliers connaissent une hausse de 8 %, et les pièces techniques de 4 %.

Par ailleurs, l'activité poids lourd enregistre également une hausse de 5,5 %. Cette progression s'applique à la fois aux pièces (+ 5 %) et aux prestations (+ 7 %). Avec l'inflation, la valeur des stocks poursuit sa hausse dans les deux segments du secteur que sont les pièces (+ 5 %) et les prestations (+ 7 %).