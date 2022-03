Baromètre FFC : les carrosseries n’ont pas trop souffert en 2021

Malgré une sinistralité qui ne retrouve pas son niveau d’avant-crise (-4 % vs 2019), les carrossiers ne semblent pas inquiets outre mesure à en croire le dernier baromètre FFC Carrosserie, réalisé en partenariat avec le GiPA. Il faut dire que les affaires ont repris l’an dernier. L’étude, qui porte sur un panel de 402 carrosseries, note en 2021 une croissance de 7 % du flux client, de 8 % du chiffre d’affaires, et de 2 % du coût moyen de facturation (1355 euros en moyenne*).

Pour près de 30 % des artisans, l’année 2021 a été meilleur qu’espérée (63 % conforme aux attentes). Seuls pour 8 % des professionnels 2021 a été une année pire que prévue. Il en ressort que 60 % d’entre eux estiment avoir retrouvé le même niveau d’activité qu’en 2019, voire plus.

Leur carnet de commandes a été rempli à 17 jours avec un délai moyen identique en nombre de jours. C’est essentiellement sur la réparation des pièces de carrosserie que s’est portée l’activité, juste devant le remplacement et la peinture. Le bris de glace accuse la baisse la plus importante. Pour 60 %, la carrosserie rapide est l’activité qui a la plus progressé en volume. Concernant les hausses de peintures sur 2021, estimées par les carrossiers entre 9 et 10 %, 63 % des artisans les trouvent incompréhensives et 70 % déclarent les avoir répercutés.

On apprend au travers l’étude que 23 % des ateliers n’ont pas d’agrément, un taux très légèrement inférieur aux autres années. Pour 19 % des carrossiers, le volume d’affaires assurantiel est en hausse (autour des + 1 % de CA), un taux supérieur à celui du hors assurance. Trouver du personnel reste une des plus importantes difficultés de chefs d’entreprises, juste devant la relation avec les experts.

*Pour ce qui est du coût moyen TTC de réparation, celui-ci s’élève à 1218 euros pour les carrossiers, de 1476 euros pour les agents et de 1533 euros pour les concessionnaires.