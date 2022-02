Baromètre FNTR : du mieux mais des inquiétudes conjoncturelles

Au dernier trimestre 2021, Le baromètre FNTR, portant sur la conjoncture du transport routier de marchandises (TRM), montre que la perception des transporteurs sur leur activité a tendu à s’améliorer par rapport au trimestre précèdent. Pour la deuxième fois depuis septembre 2019, la satisfaction des chefs d’entreprise se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.

En ce qui concerne l’emploi, l’indicateur est également en hausse et dépasse son niveau de long terme, mais les difficultés de recrutement persistent et risquent de se poursuivre en 2022. Pour le début de cette année, les entrepreneurs estiment que le niveau d’activité et d’emploi restera globalement stable même si la situation reste très incertaine et pourrait se dégrader rapidement.

Par ailleurs, si l’activité reprend, les entreprises se confrontent à deux difficultés majeures qui les fragilisent, en particulier sur les niveaux de marges déjà très faibles dans le secteur (pour rappel, en moyenne 1,5% de marge nette les bonnes années), avec un impact important sur leur rentabilité :

• Le contexte inflationniste, notamment des matières premières dont les prix augmentent de matière exponentielle ce qui augmente fortement les coûts de production ;

• La situation du secteur dit de la « fabrication de matériel de transport » qui reste, très en-dessous de son niveau à long terme et qui pénalise le secteur du TRM, en particulier à cause du rallongement considérable des délais de livraison des camions neufs (qui est passé de 4 mois à 1 an en moyenne) et des pièces de rechange.

Autre point de préoccupation pour le secteur, le niveau d’investissement qui, malgré une légère progression, reste très en-deçà de sa moyenne de long terme. « Un niveau qui en dit long sur l’état de santé des entreprises et qui pourrait également avoir un impact en matière de transition énergétique » estime la FNTR.