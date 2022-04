BASE reprend l'activité contrôle technique d'Actia

Le groupe BASE (Fog Automotive et Beissbarth) vient de reprendre l'activité contrôle technique, dont s'est séparé Actia il y a moins d'un mois. Le groupe renforce ainsi sa présence en Europe en finalisant l'acquisition d'Actia VI&R (Actia Muller), et en prenant des parts dans une succursale spécialisée basée en République tchèque : Attal s.r.o.

Cette acquisition permet également au groupe BASE de développer les activités de design, fabrication et distribution de matériels et services pour le contrôle technique automobile et poids lourd. « Cette acquisition nous permet de nous renforcer sur le marché mondial du contrôle technique. Nos équipes internationales ont désormais un centre technologique mondial très innovant à leur disposition comme une référence pour promouvoir ces gammes dans le monde. Muller Automotive sera très complémentaire des savoir-faire et des technologies très innovantes de Beissbarth, notre centre d’excellence pour les technologies optiques notamment la géométrie et la calibration Adas, comme le Q.LIGN et le Q.DAS », souligne Boris Levin, actionnaire principal du groupe BASE. De son côté Fog partage son savoir-faire sur des produits, tels que les ponts et la géométrie PL avec Muller, qui garde la distribution des solutions Multi-Diag d'Actia. De plus, plusieurs synergies sont envisagées avec Fog, Beissbarth et Werther, notamment les produits et sur la complémentarité du service et du service après-vente.

Pour mémoire, Muller BEM, société française née en 1919, a récemment été rebaptisée Muller Automotive et enregistre un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros. Avec ses 15 commerciaux et 40 techniciens, Muller entend renforcer et favoriser le développement international du groupe en renforçant leurs offres de produits et services.