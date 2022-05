Batterie véhicule électrique : partenariat entre Stellantis et Samsung SDI aux Etats-Unis

Stellantis et Samsung SDI vont investir plus de 2,33 milliards d'euros dans une co-entreprise pour la construction d'une usine de production de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis. Cet accord permettra la construction d'une usine de batteries pour des véhicules électriques à Kokomo dans l’Indiana, aux États-Unis, afin de soutenir les ambitions de Stellantis en Amérique du Nord détaillées dans le Plan Stratégique « Dare Forward 2030 ».

Le 24 mai 2022, le constructeur Stellantis et le coréen Samsung SDI ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord engageant définitif visant à implanter une usine de production de batteries pour des véhicules électriques à Kokomo dans l’Indiana, aux États-Unis. L’usine, dont le démarrage est prévu pour 2025, devrait avoir une capacité de production annuelle initiale de 23 gigawatt-heure (GWh), avec l’ambition de la porter à 33 GWh les années suivantes. La capacité totale pourrait encore augmenter afin de suivre la hausse attendue de la demande en véhicules électriques de Stellantis.

Un investissement de 2,9 milliards d'euros à terme

La coentreprise prévoit d’investir plus de 2,3 milliards d’euros et de créer 1 400 nouveaux emplois à Kokomo et dans ses environs. Cet investissement pourrait augmenter progressivement pour atteindre 2,9 milliards d'euros. La nouvelle installation produira des modules de batteries destinés aux différents véhicules issus des usines d'assemblage de Stellantis en Amérique du Nord. Les travaux de construction devraient débuter dans le courant de l’année et le lancement de la production est prévu pour le premier trimestre 2025.

L'expertise de Samsung SDI dans l'Indiana

Sur son site de l’Indiana, Samsung SDI s'appuiera sur la technologie de pointe de sa marque PRiMX afin de produire des modules et des cellules de batteries pour véhicules électriques à destination du marché nord-américain. Samsung a lancé PRiMX, sa nouvelle marque inédite dédiée à la production de batteries haut de gamme, l’an passé et dévoilé cette dernière en janvier lors du CES 2022.

Cinq usines de batteries pour Stellantis

Dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé vouloir vendre chaque année cinq millions de BEV à l’échelle mondiale en 2030, avec 100 % de véhicules particuliers électriques vendus en Europe et 50 % de véhicules particuliers et de picks up en Amérique du Nord. Stellantis compte également augmenter de 140 GWh la capacité des batteries pour atteindre environ 400 GWh, avec cinq usines de batteries prévues ainsi que des contrats d’approvisionnement complémentaires. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’électrification à long terme de l’entreprise, avec 35 milliards de dollars (30 milliards d’euros) d’investissement prévus dans l’électrification et le développement de Softwares jusqu’en 2025 à l’échelle mondiale.