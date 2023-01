Batteries électriques : Terrafame va fournir Stellantis en sulfate de nickel

Dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a scellé un partenariat de cinq ans avec l’entreprise finlandaise Terrafame, dont le rôle sera de fournir du sulfate de nickel destiné aux batteries des véhicules électriques. Cet approvisionnement débutera en 2025 et portera sur toute la durée de l’accord. « Grâce à sa technologie de production unique, l’empreinte carbone du sulfate de nickel produit par Terrafame est parmi les plus faibles du secteur », assure Stellantis dans un communiqué, précisant également que « ce partenariat marque une étape concrète vers la mise en place d’un pôle européen de batteries structuré, transparent et durable pour répondre aux besoins de Stellantis ». Notons que Stellantis prévoit d’investir plus de 30 milliards d’euros dans l’électrification et le software jusqu’en 2025.

Dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d’atteindre 100 % des ventes de véhicules électriques à batterie pour les voitures particulières en Europe et 50 % des ventes électriques pour les voitures particulières et les pick-up aux États-Unis d’ici à 2030. En outre, Stellantis ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2038.