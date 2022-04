Batteries For People devient Moba

La jeune entreprise développant une expertise sur l’évolution et le suivi de la performance des batteries des véhicules électriques change de nom. Rebaptisée Moba, elle entend poursuivre son accompagnement du marché de la voiture électrique d’occasion et vise l’international.

« Après trois années de développement et d’accomplissements variés, nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, notamment à l'international. Pour accompagner cette ambition, nous avons fait le choix de faire évoluer nos marques en créant Moba. » C’est par cette publication sur le réseau professionnel Linkedin que la start-up fondée par Guillaume Hébert a officialisé sa nouvelle appellation. Une annonce concise mais claire et qui n’a rien d’un caprice puisque cette modification répond à des besoins stratégiques et commerciaux.

Si la dénomination Batteries For People possédait en effet un caractère universel, son principal produit, La Belle Batterie, pouvait avoir du mal à traverser la barrière de la langue dans des pays étrangers et notamment en Europe du Nord, qui compte pourtant de nombreux et potentiels clients friands de ce type de solutions adaptées aux enjeux écologiques. Dans un souci d’exportation facilitée, la société française opte donc pour un patronyme de quatre lettres plus simple à prononcer.

Concentrée sur une solution de certificat batterie afin d’apporter une vision transparente sur l'état de celle-ci au moment de l'achat d'une voiture électrique d'occasion, Moba se couple à une autre activité, Antilope, définie comme un service d'aide à la conduite de véhicule électrique. Des fonctionnalités qui pourraient se voir étoffer avec de nouvelles formes de prestations à la rentrée de septembre 2022. « Chaque semaine, nous signons de nouveaux clients, en France et en Europe. Et ce n'est que le début », promet d’ailleurs la jeune pousse qui a récemment rejoint le MoveLab à Station F. Cette dernière envisage donc, pour soutenir ses projets, d’opérer une levée de fonds de près de 2 millions d’euros qui financera des plans de R&D notamment.