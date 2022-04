Batteries solides : et si c’était LA solution ?

La plupart des véhicules électriques et hybrides reposent sur des moteurs électriques alimentés par des batteries lithium-ion. Or, avec l’essor de cette mobilité branchée, les industriels automobiles lorgnent vers de meilleures solutions comme les batteries solides. Malheureusement, la croissance de ce marché pourrait se voir limitée par un processus de fabrication complexe.

Actuellement, les batteries des voitures électrifiées utilisent principalement la technologie lithium-ion, du genre de celle que l’on retrouve dans nos smartphones et nos ordinateurs portables (entre autres appareils). Omniprésentes dans notre quotidien, leurs accumulateurs li-ion affichent néanmoins un impact environnemental de plus en plus problématique puisque l’extraction du lithium requiert une quantité astronomique d’eau douce. Se pose également la question du recyclage de ces batteries, à la durée de vie moyenne d’une décennie. Face à ces freins, nombre de regards se tournent désormais vers des énergies alternatives ou des produits plus innovants tels que les batteries solides.

>> À LIRE AUSSI : Stellantis s’associe à Factorial Energy pour introduire des batteries solides en 2026

Celles que l’on nomme aussi batteries à semi-conducteurs – ce qui n’a cependant rien à voir avec la pénurie mondiale de puces électroniques – constituent en effet un changement de paradigme en matière de technologie. Pour bien le comprendre, revenons aux rudiments de la batterie : cette dernière se compose d’un ou plusieurs éléments, chacun doté d’une électrode positive (la cathode), d’une électrode négative (l’anode), d’un séparateur et d’un électrolyte. Selon les matières utilisées pour ces éléments, les propriétés de la batterie différeront et l’impact sur la quantité d’énergie stockée, la puissance fournie ou le nombre de cycles de charges réalisables ne sera pas le même. Dans le cas des batteries lithium-ion (ou Li-ion), les ions se déplacent d’une électrode à l’autre par le biais de l’électrolyte liquide. Pour les batteries tout-solide, cet électrolyte liquide est remplacé par un composé inorganique solide « qui peut être soit une céramique soit un polymère », souligne Mathieu Morcrette, ingénieur de recherche et directeur du LRCS (Laboratoire de réactivité et chimie des solides) au CNRS.

Mais quels en sont les avantages ? « Dans les batteries Li-ion, les électrolytes sont des carbonates inflammables qui peuvent être à l’origine de problèmes de sécurité. Les batteries tout-solide sont donc beaucoup plus sûres car elles peuvent intégrer des matériaux tels que le lithium métal permettant ensuite des gains sur les densités d’énergie », expose Mathieu Morcrette. Capables de supporter des puissances de charge plus élevées, elles offrent aussi un gain de poids de batteries. Or, cela signifie plus d’autonomie. « L’autonomie et la sécurité, c’est donc sur ces deux points qu’il peut y avoir des avancées plus qu’une révolution », prédit Mathieu Morcrette.